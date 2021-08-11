فيديو.. أسرة مدير بلدية كربلاء توجه رسالة للكاظمي

شفق نيوز/ دعت أسرة مدير بلدية كربلاء، الذي قتل أمام الملأ، بإنزال عقوبة الإعدام بحق منفذ الجريمة، الذي اعتقلته القوات الأمنية في وقت لاحق.

وقال علي عبير الخفاجي متحدثاً لوكالة شفق نيوز، في جنازة والده بكربلاء، نطالب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والقضاء العراقي إعدام القاتل بعد اعتقاله.

وكان مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي قضى متأثرا بجراحه بعد اصابته بعدة اطلاقات نارية برفقة اثنين من موظفي البلدية، عندما اصابته مجموعة من الأشخاص اثناء حملة لرفع التجاوزات.

وتمكنت السلطات الأمنية من اعتقال منفذ الجريمة، وتبين أنه طالب دكتوراه.