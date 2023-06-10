فيديو .. رئيس لجنة برلمانية يتهم عشيرة صدام حسين بارتكاب مجزرة سبايكر

شفق نيوز/ اتهم رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حسن سالم، يوم السبت، عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بالتعاون مع تنظيم داعش بتنفيذ مجزرة معسكر "سبايكر" في تكريت.

جاء ذلك بكلمة ألقاها في المحفل التأبيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة سبايكر.

وقال سالم في كلمته، إن تنظيم داعش مجرم وارتكب أبشع الجرائم، مستدركا القول "لكن هذه الجريمة قد أُرتكبت من قبل النفر الضال، والمرجم من عشائر تكريت وبالخصوص عشيرة المقبور صدام".

وأعدم تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.