فيديو .. حماية برلماني عراقي يفرقون جموعاً من المحتجين بإطلاق النار

شفق نيوز/ تداول ناشطون ليل الجمعة على السبت تسجيلات فيديوية تظهر قيام حماية عضو مجلس النواب عباس يابر العاطفي، وأبناء عشيرته بإطلاق النار في الهواء لتفريق جموع متظاهرين عزل احتشدوا أمام منزله في محافظة واسط.

ووفقا للتسجيلات الفيديوية المتداولة فإن مشادة كلامية حصلت بين البرلماني، وأولئك المتظاهرين الذين تجمهروا أمام منزله مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي في المحافظة.

وفتح مسلحون النيران من منزل البرلماني لتفريق المتظاهرين الذين يُقدر أعدادهم بالعشرات، وفقا الفيديوات المتداولة.

بدوره ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، بأن قوات قيادة شرطة واسط هرعت إلى محل الحادث، من معرفة إذا ما كانت هناك إصابات أم لا حتى وقت كتابة الخبر.