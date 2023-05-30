فيديو .. تظاهرات غاضبة في بغداد إحتجاجاً على سماح الأردن بعودة حزب البعث

شفق نيوز/ خرج العشرات من الأشخاص في العاصمة العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، بتظاهرات غاضبة احتجاجاً على سماح السلطات الأردنية لحزب البعث العربي الاشتراكي بممارسة نشاطه السياسي على أراضيها.

وانطلقت تلك التظاهرات قرب مؤسسة الشهداء الجادرية وسط بغداد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

واستنكر المتظاهرون منح الاردن اجازة العمل السياسي لحزب البعث، مطالبين الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عمّان.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لعودة حزب البعث للممارسة العمل السياسي مجددا، وهتفوا أيضا بمواجهة وإجهاض المحاولات الرامية لذلك.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الاردنية، قد أجازت في 14 ايار/مايو الجاري عدداً من الأحزاب السياسية الجديدة بلغت 27 حزبا بينها حزب البعث العربي الاشتراكي.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.