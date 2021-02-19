فيديو.. تصريح مثير لرغد صدام حسين بشأن "حكومة ظل"

شفق نيوز/ أدلت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الذي أطاح الاجتياح الأمريكي بحكمه العام 2003، بتصريحات مثيرة حول وجود حكومة ظل خارج العراق بقيادتها.

وأجابت رغد خلال مقابلة تلفزيونية حديثة، حول سؤال عن وجود حكومة ظل خارج العراق بقيادتها، بالقول: "كلشي وارد بالمرحلة إلي نحن بيها وبالمراحل القادمة، كل شيء وارد بالساحة السياسية العراقية، وسأكتفي بهذا القدر".

وأضافت، خلال اللقاء الذي بثت جزءًا جديدًا منه قناة "العربية" السعودية، يوم الجمعة، ضمن سلسلة أجزاء: "لماذا نستبق الأمور، لكل حادث حديث نشوف ربنا شكاتب وشنو القادم، ورح نشوف القادم هل هو بالطريقة التي حضرتك (المحاور) تطرحها أو هناك فرضيات أخرى، خلينا نراقب ليش نستبق الأمور".

وكشفت رغد أنها تتنقل بين الدول العربية دون أن تؤثر عليها مذكرة القبض التي أصدرتها بلادها بحقها قبل سنوات، وقالت إنها وأفراد عائلتها، يحظون بتقدير ودعم من دول خليجية وعربية.

وفي أجزاء سابقة من المقابلة، قالت رغد، إنها قد تلعب دورًا في الحياة السياسية في العراق، ومتأكدة من عودتها لبلدها الذي غادرته برفقة شقيقتها رنا وأولادهما، هاربين مع سقوط حكم والدها العام 2003 الذي أُعدم بعد ذلك بسنوات.