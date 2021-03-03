فيديو .. الأسدي يفصح عن صلاحياته في رئاسة الحكومة المحلية لذي قار

شفق نيوز/ قال رئيس محافظ ذي قار المكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يوم الأربعاء إنه يمتلك صلاحيات واسعة كرئيس للحكومة المحلية في المحافظة.

وقال الأسدي في حديثه مع مديري الدوائر والاقسام في ديوان محافظة ذي قار: أمتلك صلاحيات واسعة وأطلب منكم العمل معي فوق الخطط المرسومة ولن نقبل بالنزول تحت الخط.

واضاف من غير المعقول ان يستشهد شباب بعمر 16 عام لمجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق.

استغرب من وجود جسر تم قصفه من قبل طائرات F16 من عام ١٩٩١ وإلى الان لم يُعمر رغم وجود الموازنات المالية المخصصة للمحافظة .