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فيديو.. الكاظمي يختتم زيارته لتركيا بحفل "على النمط العراقي"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-18T05:29:27+0000
فيديو.. الكاظمي يختتم زيارته لتركيا بحفل "على النمط العراقي"

شفق نيوز/ اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته الى تركيا بعد زيارة لمدة يوم على رأس وفد حكومي. 

وتضمنت الزيارة بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية، إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرات الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفل على النمط العراقي.

ونشر السفير التركي في بغداد فاتح يلديز، فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" لمغن وهو يؤدي أغنية "يم العيون السود" للمطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، وأرفقة بعبارة: "رئيس الجمهورية التركية يستقبل ضيوفه العراقيين. بالتأكيد على النمط العراقي".

https://twitter.com/FATIHYILDIZ_MFA/status/1339601273692192768

https://twitter.com/FATIHYILDIZ_MFA/status/1339603543083249671

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