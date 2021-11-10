فيديو.. الكاظمي وسط حشود جماهير مدينة الصدر

شفق نيوز/ تحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى مدينة الصدر (حيث المعقل الجماهيري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) في العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو تنشره شفق نيوز، ادناه، الكاظمي، وهو يتجول في شارع الفلاح (احد شوارع مدينة الصدر المهة)، شرقي يغداد، وبرفقته الامين العام لمجلس الوزراء نعيم الغزي وعدد من المسؤولين وسط حشود جماهيرية مرحبة بالزيارة.

وتعد هذه الجولة هي الاولى للكاظمي في شوارع بغداد، بعد ثلاثة أيام من تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات انفجرت احداها على منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.