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فيديو.. الكاظمي: الناصرية تتعرض لفتنة ورئيس الجمهورية "مهموم"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-29T16:13:22+0000
فيديو.. الكاظمي: الناصرية تتعرض لفتنة ورئيس الجمهورية "مهموم"

شفق نيوز/ اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، أطرافاً لم يسمها بمحاولة إشعال "فتنة" في الناصرية، مشيرا إلى أن المدينة تمر بـ"محنة".

وقال الكاظمي في اتصال هاتفي مع فريق الأزمة الذي وصل إلى ذي قار صباح اليوم، بحسب مقطع فيديو بثته مستشارية الأمن الوطني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "إننا نحتاج إلى تهدئة مع المتظاهرين".

ولفت إلى أن "حكومته لا تملك عصى سحرية، لتنفيذ كل المطالب، لكنها لديها فرصة للنجاح بإعادة الأمن واستتبابه في الناصرية".

وتابع الكاظمي ان "رئيس الجمهورية برهم صالح "مهموم" بشأن اوضاع الناصرية وابلغه انه سيراقب عمل رئيس الوزراء ويحاسبه حسب موقعه الدستوري".

 

 

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