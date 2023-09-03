فيدان يطالب الحكومة العراقية بـ"وضع حد" لوجود حزب العمال في كركوك

شفق نيوز/ أطلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، تصريحات تخص مدينة كركوك، مطالبا الحكومة العراقية بوضع حد لوجود حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة فيها.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالعاصمة طهران التي يتواجد فيها في زيارة رسمية، "نتابع بحزن وقلق ما يحدث في مدينة كركوك التي تعد الوطن الأم للتركمان الذين يشكلون أحد العناصر الرئيسية والمؤسسة للعراق"، مشيراً إلى أن "السلام والاستقرار في كركوك يؤثران على السلام والاستقرار في العراق بأسره، ونرى كركوك رمزا لثقافة التعايش السلمي".

وطالب فيدان، الذي زار بغداد مؤخرا، السلطات العراقية بوضع حد لوجود تنظيم "بي كي كي" في مدينة كركوك، والذي بدأ يتزايد مؤخراً، وفق قوله.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجا على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء أمس السبت شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.