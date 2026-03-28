فيدان وعراقجي يدينان استهداف منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك

شفق نيوز- اربيل/ أنقرة/ طهران

دان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، مؤكدين أهمية حماية أمن الإقليم والعراق.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان إن بارزاني تلقى، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من فيدان، أدان خلاله "بشدة الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيّرة منزل الرئيس نيجيرفان بارزاني في دهوك"، مؤكداً دعم بلاده لحماية أمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق.

وأضاف البيان أن بارزاني أعرب عن شكره لموقف تركيا، فيما جرى خلال الاتصال التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لحماية السلم والاستقرار.

وفي السياق، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى رئيس إقليم كوردستان أدان فيها "الهجوم الإرهابي بطائرة مسيّرة" على منزله، متمنياً له السلامة.

وأشار عراقجي في رسالته إلى ما وصفه "بالسجل الطويل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في إثارة الفتن وبث التفرقة بين دول المنطقة والجيران"، مؤكداً مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية في مساءلة ومعاقبة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بسبب "العدوان الوحشي ضد إيران والهجمات غير القانونية والإرهابية على العراق".

وأثارت حادثة استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان في محافظة دهوك بطائرة مسيّرة، اليوم السبت، موجة إدانات واسعة من قبل قوى سياسية وشخصيات رسمية ودولية، عدّت الهجوم تصعيداً خطيراً واعتداءً مرفوضاً، وسط دعوات عاجلة إلى كشف الجهات المنفذة ومحاسبتها ومنع تكرار مثل هذه الهجمات.

كما دان الحرس الثوري الإيراني، الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك، واصفاً الهجوم بـ"العمل الإرهابي" لتقويض السلام والاستقرار في المنطقة.