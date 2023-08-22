فيدان: نعمل لانتقال العلاقات مع العراق لأعلى المستويات وندعم حكومة السوداني ومشروع التنمية

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على تطوير العلاقة مع بغداد لمستويات أعلى.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي، "يسعدني ان اكون في بغداد مع اصدقائنا وخاصة رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سنعمل في انتقال العلاقات بين تركيا والعراق وحل المشاكل الموجودة بين البلدين، وان العلاقات مع جارتنا العراق في صدارة السياسة الخارجية".

وأضاف "نحن نرى العراق كشريك موثوق يمكن تحقيق الأهداف الاستراتيجية معا، وان ازدهار وامن واستقرار العراق سينعكس على تركيا، كما أننا ندعم الحكومة التي شكلها محمد السوداني، الذي يهتم بما يتعلق بطريق التنمية ونحن ندعم هذا المشروع، وان هذه الخطوة الإستراتيجية تحول العراق الى مركز مهم في المنطقة، وان المشروع سيساهم في استقرار المنطقة بشكل مضاعف، وعليه ندعو دول المنطقة الى دعم المشروع".

وقال فيدان إنه تمت مناقشة ملف المياه بشكل شامل، ونحن نتابع عن كثب نقص المياه في العراق، ونود أن نتعامل مع القضية بشكل انساني، بخاصة ان المنطقة في الاونة الاخيرة تمر في جفاف كبير".