فيدان يطلب من أربيل وبغداد التعاون لحل "مشكلة" تواجد حزب العمال في العراق

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء استمرار تواجد حزب العمال الكوردستاني على الأراضي العراقية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عقب اجتماع جمعهما في مدينة أربيل.

وقال فيدان خلال المؤتمر، إنه "تباحثنا حول العلاقات الثنائية بين تركيا وإقليم كوردستان، والتي تضمنت مسائل إقتصادية وسياسية وملفي الإرهاب والمياه والمشاريع بين تركيا والعراق".

ولفت إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين ورؤساء بعض الأحزاب السياسية في بغداد على الحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية التركي، أنه التقى خلال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكان هذا الإجتماع مهما للغاية.

وزاد بالقول: تحدثنا مع رئيس وزراء إقليم كوردستان عن الكثير من المسائل من ضمنها محاربة الإرهاب والجانب الاقتصادي والتجاري ومسائل الاستثمارات.

وتابع فيدان بالقول إن اربيل كانت ومازالت مكانا مهما للاستقرار، و خصوصا في الفترات التي كانت يمر به العراق بفترات عصيبة وصعبة، ونتمنى استمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وأكد على محاربة الإرهاب، قائلا إن: تركيا لديها أيضا العديد من المسائل التي تحارب من أجلها ونحن متواجدون هنا لحماية أرض العراق ووحدتها، مشددا على أن مسألة تواجد حزب العمال الكوردستاني في أرض العراق تقلقنا، نطالب المساعدة والدعم لحل هذه المشكلة.