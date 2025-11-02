فيدان: بغداد وأربيل تعاونتا معنا بملف حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الأحد، أن ملف حزب العمال الكوردستاني، اشتركت فيه بغداد وأربيل، فيما اعلن أيضا أنه سيتم توقيع اتفاقية بشأن المياه مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ببغداد، التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بحثنا في بغداد ملفات التجارة والمياه، ونسعى لإدامة أمن العراق واستقراره".

وأضاف أن "التعاون بين دول المنطقة يجب أن يصل لأعلى مستوى، ونمنع التدخلات الخارجية فيها"، مضيفا "سنوقع اليوم اتفاقية المياه خلال اللقاء مع السوداني، ونأمل أن تصلح البنية التحتية المائية للعراق، وستكون اكبر تعاون مع العراق بهذا الملف".

وأوضح "اتخذنا خطوات مهمة بملف المياه، والاجيال القادمة لن تعاني من المشاكل بهذا الملف".

وأكد أن "ملف الطاقة مهم وننتظر اي تقدم مع العراق، والعمل والتنسيق متواصل".

وبشأن حزب العمال الكوردستاني، بين فيدان، أن "مرحلة تركيا خالية من الارهاب أمر جيد، وانهاء الاعمال المسلحة لحزب العمال أمر مهم جدا لنا، ونتمنى أن يقوم حزب العمال بانهاء مساعيه المسلحة في العراق وتركيا وينسحب من المناطق التي يحتلها بالعراق وسوريا، وإيران أيضا".

ولفت إلى انه "نعمل عن كثب مع العراق واشكر العراق وكوردستان على تعاونهم في هذا الاطار".

وفيما يخص الانتخابات العراقية، أكد فيدان "انتخابات العراق اتمنى ان تعود للمنطقة بالخير ونؤمن انها ستكون انتخابات تضهر النضج الديمقراطي"، مبينا "كما عملنا مع السوداني، سنعمل بشكل جيد مع الحكومة الجديدة".