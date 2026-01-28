فيحان يحذر من "إرادات خارجية" تهدد السلم العالمي ويؤكد على "دبلوماسية الهوية الوطنية"

شفق نيوز- بغداد

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، يوم الأربعاء، من أن محاولات فرض الإرادات الخارجية والقفز فوق المواثيق الدولية تشكل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار العالمي، مؤكداً أن العراق يحتاج اليوم إلى "دبلوماسية الهوية الوطنية" لمواجهة التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه بسفراء العراق، والكادر المتقدم في الوزارة، حيث بارك فيحان لهم نيل ثقة الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أن السلطة التشريعية ستكون السند القوي لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية عبر تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية التي تضمن نجاح مهامهم في تمثيل العراق بالشكل الذي يليق بمكانته التاريخية.

وفي قراءة للمشهد السياسي، أشار فيحان في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية، محذراً من أن خرق القوانين الدولية يجر العالم نحو "عواقب وخيمة".

وأوضح أن وجود العراق في قلب دائرة التوترات الإقليمية يستوجب بناء منظومة دبلوماسية فاعلة، قادرة على حماية المصالح العليا للدولة والنظام السياسي.

وأكد على إبراز النجاحات الوطنية التي تحققت رغم جسامة التحديات، معتبراً العمل الدبلوماسي هو خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الخارجية.

وشدد النائب الأول على ضرورة أن يكون السفير مرآة للهوية الوطنية ومؤمناً بالعملية الديمقراطية، داعياً السفراء إلى رفد المجلس بتقارير دورية ودقيقة حول طبيعة تعامل الدول مع الرعايا العراقيين (جالية ومسافرين).

وأكد فيحان على تفعيل "مبدأ التعامل بالمثل" كركيزة أساسية في التعاملات الدبلوماسية، لضمان كرامة العراقيين في الخارج وتعزيز هيبة الدولة.

واختتم اللقاء بتجديد التزام مجلس النواب بتهيئة سبل النجاح للمنظومة الدبلوماسية كافة، باعتبارها الأداة الأهم في إدارة الأزمات وتثبيت حقوق العراق في المحافل الدولية.

وقبل قليل، أكد قادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء الأربعاء، "تمسكهم" بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، معتبرين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الصدد "انتهاكاً للسيادة"، بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع في الإطار وكالة شفق نيوز.

ومساء أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر في الإطار التنسيقي وكالة شفق نيوز، بأن قيادة الإطار وجهت دعوة إلى أعضائها لعقد اجتماع طارئ في مكتب المالكي، مساء اليوم الأربعاء "للتباحث حول موقف واشنطن الأخير حول العملية السياسية في العراق".

وجاء الاجتماع على خلفية منشور لترمب على منصة "تروث سوشيال" حذر فيه من إعادة المالكي إلى رئاسة الوزراء، ملوحاً بأن الولايات المتحدة "لن تساعد العراق" إذا جرى اختياره، وربط ذلك بتجربة حكمه السابقة وما رافقها من "فوضى وفقر".