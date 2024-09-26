"فيتو" سياسي يعطل استجواب حكومة السوداني

شفق نيوز/ كشف عضو في البرلمان العراقي، يوم الخميس، عن وجود ما وصفه "فيتو سياسي" يعطل استجواب وزراء بحكومة محمد شياع السوداني.

وأفاد النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، بأن استجواب الوزراء والمسؤولين هو من عمل عضو مجلس النواب ويعكس الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه يمكن لكل نائب جمع 25 توقيعًا من أعضاء المجلس لاستجواب الوزير في البرلمان.

وأكد الفتلاوي أن هناك حراكًا داخل مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء من خلال جمع توقيعات نيابية، حيث تم جمع تواقيع وتقديم طلبات لاستجواب كل من وزير الكهرباء ووزير النقل ووزيرة الاتصالات والمدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات.

واضاف، كما تم تقديم أسئلة شفهية إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث قدمت الطلبات بشكل منفصل من نواب من مختلف الكتل السياسية.

ومع ذلك، أوضح الفتلاوي أن طلبات الاستجواب التي قدمت إلى رئاسة مجلس النواب تعرضت لـ"فيتو" من رئاسة المجلس، مما أدى إلى تعطل الاستجوابات بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الكتل السياسية.