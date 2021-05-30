فيان دخيل: تسرب 6 عوائل من الدواعش القادمين من سوريا والحكومة تعلم

شفق نيوز/ اعلنت النائبة السابقة فيان دخيل، يوم الأحد عن حدوث حالات تسرب من مخيم الجدعة الذي يضم عائلات عناصر تنظيم داعش بعد نقلهم من مخيم الهول السوري.

وقالت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "هل للحكومة أن تفسر لنا أسباب وظروف وكيف تسربت 6 عوائل من هؤلاء عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار وبوجود كل هذه القوة الأمنية برفقة هذه العوائل، وهل لها ان تخبرنا عن اسمائهم واسماء ابائهم وارتباطاتهم وإلى أي وجهة ذهبوا، علما ان الوجبة الاولى من الـ30 ألف فرد كانت تضم 100 عائلة وصل منها 94 عائلة فقط الى مخيم الجدعة".

وأضافت "هل تضمن الحكومة عدم تسرب عوائل اخرى من مخيم الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم التي وصلت معززة مكرمة الى الجدعة !؟".

وبينت دخيل؛ "نحن نتحدث عن 30 الف فرد من هذه العوائل وصلت منهم الوجبة الاولى فقط وهذا يعني اننا نتحدث عن قرابة 6 آلاف عنصر من تنظيم داعش حسب معدل عدد أفراد العائلة الواحدة ، اغلبهم لازالو ناشطين (إرهابيا) داخل العراق".

وطالبت النائبة السابقة الحكومة العراقية بـ"التوقف فورًا عن المضي في هذه العملية في الوقت الذي لن نتنازل فيه عن حقنا وحق الرأي العام في الاجابة عن كل استفهاماتنا أعلاه".