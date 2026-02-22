فور وصوله بغداد.. باراك يلتقي السوداني ويبحث معه الملفات الاقليمية

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، يوم الأحد، مع المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا توم باراك، الملفات الاقليمية.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".

وأضاف "كما شهد اللقاء عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية اللجوء الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل، حيث أكد السوداني على ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".

من جانبه اشار باراك الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب"، وفقا للبيان.

يشار إلى أن باراك وصل مساء اليوم إلى العاصمة بغداد، وبدأ جدوله بلقاء السوداني بشكل مباشر، في ظل تصعيد كبير تشهده المنطقة، وخاصة التهديدات الاميركية بضرب إيران.