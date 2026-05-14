فواز الجربا يمثل نينوى كنائب بديل عن وزير الزراعة الجديد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، بأن فواز الجربا سيكون بديلاً عن عبد الرحيم الشمري، في مجلس النواب العراقي ممثلاً عن محافظة نينوى، بعد التصويت على الأخير وزيراً للزراعة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فواز الجربا يُعد مرشح الاحتياط الأول عن تحالف الإعمار والتنمية في نينوى، ما يجعله المرشح الأوفر حظاً لشغل المقعد النيابي الشاغر".

وأضاف أن "تحالف الإعمار والتنمية كان قد حصل على أربعة مقاعد نيابية عن محافظة نينوى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة ويعد الجربا الاحتياط الأول ما بعد المقاعد الأربعة".

وصوت المجلس النيابي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 6 وزارات بيها التعليم العالي والداخلية لوجود اعتراض على المرشحين.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، بأن "الوزارات المؤجلة مع نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، سيتم حسم أمرهم بعد عطلة عيد الأضحى".