فنلندا تشيد بدور العراق في تهدئة أزمات المنطقة

شفق نيوز/ أشاد وزير الخارجية الفنلندي، يوم الاثنين، بدور العراق البناء في تهدئة الازمات في المنطقة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، على هامش إجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقي-الأوروبي في بروكسل، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية ورئيس دائرة أوروبا وسفير جمهورية العراق لدى الإتحاد الأوروبي.

وبينت أنه جرى خلال اللقاء التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتداعيات الأزمات الراهنة وتاثيراتها على منطقة الشرق الأوسط والعالم وفي مقدمتها الأزمة السورية والحرب الروسية-الأوكرانية، والقضية الفلسطينية وسبل تعزيز تهدئة الأوضاع بعد تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة.

وأشاد الوزير العراقي بالدور الفعال للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها فنلندا ودعمها للعراق في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفنلندي التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي وفقًا لبنود إتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والإتحاد الأوروبي، مشيداً بدور العراق البناء في تهدئة الازمات في المنطقة.