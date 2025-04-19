"فلسطين على رأس المباحثات".. البرلمان العربي يلتئم في بغداد بمشاركة رفيعة

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد اجتماعات البرلمان العربي والتي تستمر لأربعة أيام، وبمشاركة رفيعة.

ويستضيف مجلس النواب العراقي، اجتماعات جلسة البرلمان العربي ولجانه الدائمة التي تنطلق في بغداد للفترة من 19 ـ 20 نيسان/ أبريل الجاري، بحضور 60 ممثلا عن برلمانات الدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي رئيس لجنة فلسطين محمد أحمد المياحي في كلمة له خلال اجتماع اليوم، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن "البرلمان يستهل أعماله باجتماع مشترك بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي إيذانا ببدء اجتماعات البرلمان، ويليه عقد جلسة للجنة فلسطين، ثم تبدأ اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وهي أربع لجان"، مبينا أن "الفعاليات تختتم بعقد الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي في 21 من نيسان/ أبريل الجاري".

واكد ان "جدول أعمال البرلمان يتضمن عقد ورشة تدريبية لأعضائه التي تعقد يوم الأحد 20 نيسان/ أبريل في قاعة الشبيبي في مجلس النواب، تحت عنوان (أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني) إضافة إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب البرلمان العربي بحضور رئيس البرلمان ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، ويقام في قاعة اجتماعات مكتب رئيس مجلس النواب العراقي".

وبهذا الصدد، قال النائب المستقل ناظم الشبلي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعطي رسالة واضحة لعقد هكذا مؤتمرات، مفادها انه يجب ان لا ينعزل عن المحور السياسي في المنطقة"، مبينا ان "جدول البرلمان العربي ثابت، وفي أول يوم سيتم مناقشة القضية الفلسطينية، واليوم الثاني مخصص لعمل اللجان في البرلمان، أما اليوم الثالث فيضم جلسة عامة وتوصيات".

واوضح، ان "من التوصيات الدائمة للمؤتمر البرلمان العربي، هي القضية الفلسطينية والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية بشكل عام".

وعلى صعيد ذي صلة عقد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اجتماعا مع رئيس لجنة فلسطين محمد احمد اليماحي على هامش لقاءات البرلمان العربي في بغداد.

ووفقا لبيان رسمي، فقد بحث الجانبان قضية فلسطين، مطالبين بـ"موقف حاسم من الدول والبرلمانات في العالم وتبني سياسة صارمة تضمن محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على إنهاء الاحتلال والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".

ودعا المجتمعون إلى "توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة".

واشاروا الى ان "الاجتماع في مجلس النواب العراقي واحتضان دولة العراق لهذا الاجتماع يعكس مدى التضامن والتعاون بين مجلس النواب العراقي والبرلمان العربي، من أجل نصرة الفلسطينيين"، متشددين على "التكاتف والتلاحم العربي من أجل الوصول الى السلام المنشود، الذي يسعى العالم كله لتحقيقه".

وأكدوا "على دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني والقضاء على حق العودة ودعم ومساندة المواقف العربية والمصرية في إعادة إعمار قطاع غزة".

وشددوا على "أهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في القطاع في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، والمطالبة بالعودة الفورية لوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الماضي".

كما دعوا الولايات المتحدة بصفتها إحدى الدول الضامنة لـ"تنفيذ وقف إطلاق النار بالضغط على اسرائيل وانسحابها من جميع مناطق قطاع غزة وفك الحصار بشكل يضمن النفاذ الآمن غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون إعاقة".

واستنكر المجتمعون، "استهداف وقصف اسرائيل للمستشفيات والمؤسسات الطبية والإنسانية وتدميرها وخروجها عن العمل"، واستهداف وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين واسكات صوت الحقيقة"، مطالبين "المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة".

ورحبوا بـ"مخرجات القمة العربية الطارئة التي استضافتها جمهورية مصر العربية والتي أكدت على ثوابت الموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى وأي مبرر واعتباره جريمة تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية".

كما أكدوا "دعم البرلمان العربي التام للخطة التي قدمتها جمهورية مصر العربية إلى القمة والتي تم اعتمادها بالإجماع بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية دون تهجير"، مثمنين "الجهود الحثيثة والمخلصة التي يبذلها قادة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ويعد البرلمان العربي يعد التشريعية لجامعة الدول العربية، الذي أنشىء في إطار جامعة الدول العربية بموجب قرار مجلسها على مستوى القمة بتاريخ 23 آذار/مارس 2005 في الجزائر، كبرلمان انتقالي لمدة خمس سنوات، وتم تمديد عمله لمدة عامين إضافيين.

ويتكون البرلمان العربي من (88) عضواً، بواقع أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية وعددها (22) دولة، وللبرلمان اربع لجان دائمة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وتتألف كل لجنة من (22) عضواً.