فلسطين تعتذر للعراق

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية دولة فلسطين فارسين شاهين، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وملابسات بيان أثار جدلاً في العراق على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية وخور عبد الله.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان، أن الوزيرة الفلسطينية تطرقت إلى ما حصل مما وصفته بسوء فهم عقب إصدار بيان بشأن إيداع العراق خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة، موضحة ملابسات الموضوع ومقدمة اعتذارها بهذا الشأن.

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن شكره لهذه المبادرة، مؤكداً "ثوابت الموقف العراقي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وجاء ذلك بعد موجة امتعاض عراقية أثارتها مواقف وبيانات صدرت عن فلسطين ودول أخرى، اعتبرها منحازة إلى جانب الكويت في نزاع ترسيم الحدود البحرية، في وقت تؤكد بغداد أن إجراءاتها الأخيرة، ومنها إيداع الخرائط والإحداثيات لدى الأمم المتحدة، تأتي ضمن مسار قانوني لحفظ حقوقها البحرية.