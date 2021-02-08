فلسطين تدعو البرلمان العراقي للإشراف على انتخاباتها التشريعية

شفق نيوز/ دعا السفير الفلسطيني لدى العراق، أحمد عقل، يوم الاثنين، مجلس النواب العراقي إلى المشاركة في الإشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى في مكتبه ببغداد اليوم، بالسفير الفلسطيني، وبحثا معاً الملفات والقضايا المشتركة بين العراق وفلسطين.

وأكد الكعبي، بحسب البيان، أن القضية الفلسطينية لها "الأولوية الأولى على جميع الصعد والمستويات لدى جميع الحكومات العراقية المتعاقبة، وان تاريخ وحاضر ومستقبل العراق لن يكون مخالفا لإرادة الشعب الفلسطيني وقراراته بشأن القضايا المصيرية".

وأكد على ضرورة تفعيل عمل لجنة الإخوة البرلمانية المشتركة بين العراق وفلسطين بما يُسهم في تنشيط الجوانب ذات الاهتمام المشترك وتقوية اواصر التعاون بين البلدين، مضيفا ان العراق عازم على وضع اسس متينة على مستوى العلاقات مع كل الشعوب العربية، لاسيما الشعب الفلسطيني.

وجدد الكعبي موقف الشعب والدولة العراقية، الصريح والرافض للتطبيع مع اسرائيل بكافة اشكاله كونه يمس إرادة وقرار الشعب الفلسطيني، ويعده تجاوزا على القرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، قدم السفير الفلسطيني دعوة لمشاركة مجلس النواب العراقي للاشراف على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مشيدا في الوقت ذاته بموقف العراق من قضية التطبيع وصفقة القرن، واصفا اياه بـ"العالي والمشرف".