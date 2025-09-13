فقرات بالجملة و7 تصويتات.. البرلمان العراقي يعلن جدولاً مزدحماً لجلسة الاثنين

شفق نيوز- بغداد

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم السبت، جدول أعمال مزدحماً للجلسة الثامنة المقرر عقدها بعد يوم غد.

وتضمن جدول جلسة يوم الاثنين المقبل (15 أيلول/سبتمبر الجاري)، تنشره وكالة شفق نيوز أدناه، 11 فقرة، خصصت 7 منها للتصويت على مشاريع قوانين ومقترح قانون.

كما تضمن قراءتين لمقترح قانون ومشروع قانون، إضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون ومشروع قانون.

ووفقاً للجدول، من المقرر أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.