فقدوا منذ 5 أعوام.. العفو الدولية تطالب العراق بكشف مصير 643 شخصاً

شفق نيوز/ طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، السلطات العراقية بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا ما زالوا مجهوليّ المصير منذ خمسة أعوام.

وقالت المنظمة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، لاستعادة مدينة من تنظيم داعش في حزيران 2016.

وأشار التقرير إلى أنه في الثالث من حزيران عام 2016 "وفيما كان آلاف النازحين يفرون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسن يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم".

وأضاف أنه "في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون"، فيما أفاد المتبقون منهم بأنهم تعرضوا "للتعذيب وإساءة المعاملة".

وحينها قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم داعش والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد، لكن نتائج ذلك التحقيق لم تنشر أبدا وفق منظمة العفو التي أوضحت أن "عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ 5 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها".

وينفي الحشد الشعبي رسميا قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفيا، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفرادا و"إرهابيين" بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعليا إلى تنظيم داعش.