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فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-05-05T08:24:18+0000
فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار

شفق نيوز/ كشفت مسؤول حكومي محلي في محافظة الانبار، غربي العراق، يوم الأربعاء، عن فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار القاطنين في إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالباً عدم نشر اسمه، إن "نحو 5 آلاف بطاقة انتخابية خاصة بنازحي الأنبار الموجودين في مدينتي أربيل والسليمانية فقدت أثرها".

وأوضح أنه "تم إرسال البطاقات منذ انطلاق حملة تحديث البيانات قبل أكثر من ستة أشهر، لكن لم يتسلمها أصحابها، وفقد أثرها، ويجري تتبع الموضوع مع مكاتب المفوضية المعنية بالإقليم". 

وأضاف المصدر أن "النازحين في تلك المناطق يطالبون حكومة الانبار ببطاقاتهم المفقودة".

من جانبه، قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الأنبار، نصرت اياد، "عند استلامي إدارة المكتب، تم التواصل مع مجلس مفوضية الانتخابات بكتب رسمية، وتم إعلامهم بأن عدد من بطاقات الناخبين الخاصة بالمهجرين تم إرسالها إلى محافظتي اربيل والسليمانية، ولم يتم إعادتها إلى الانبار لغاية الآن، كما أن الناخبين يطالبون بها".

وأضاف اياد لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس المفوضية متواصل مع المكاتب، ليرى ان كانت موجودة لإعادتها للأنبار، وإن كانت غير متواجدة فسيتم اتخاذ الإجراء اللازم من مجلس المفوضية حصراً".

ورجح أن "يتم إلغاء البطاقات المفقودة، وأن يتجه مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى طباعة بطاقة بديلة لهم"، مستدركا بأنهم يسعون إلى "إيجادها وايصالها للناخبين".

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