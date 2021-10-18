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فصيل مسلح يهدد بتصاعد الضغط الشعبي رفضاً لنتائج الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-18T07:26:05+0000
فصيل مسلح يهدد بتصاعد الضغط الشعبي رفضاً لنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ هدد فصيل "كتائب سيد الشهداء" احد ابرز الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، بتصاعد الضغط الشعبي لرفض نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة كونها "مزورة".

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "كتائب سيد الشهداء، هي ضمن إطار البيت الشيعي الرافض لنتائج الانتخابات، وسيتم اللجوء إلى الطعن بالطرق القانونية أو اللجوء إلى الضغط الشعبي من خلال التظاهرات، والذي سيتصاعد لرفض نتائج الانتخابات المزورة".

وبين الفرطوسي ان "الحديث في الوقت الحالي لا يتمحور حول تكوين التحالفات السياسية، وانما ينحصر برفض نتائج الانتخابات التي سجلت الكثير من الأدلة على التلاعب بنتائجها وبالتالي عدم الاعتراف بهذه النتائج، خصوصاً ان عدد المصوتين بعدد من الدوائر  كان اقل من عدد الأصوات ب ٤ إلى ٥ آلاف ".

وتظاهر العشرات في مناطق متفرقة من بعض المحافظات العراقية مساء امس الاحد، رفضاً لنتائج الانتخابات وتخلل تلك التظاهرات حرق اطارات وقطع طرق.

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