سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فصيل مسلح ينأى بنفسه عن اغتيال الناشط المحامي و والده

Category: سیاسة

Date: 2021-03-11T07:26:38+0000
فصيل مسلح ينأى بنفسه عن اغتيال الناشط المحامي و والده

شفق نيوز/ نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).

أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

نص بيان الحركة كما هو مبيّن:

related

محتجو لبنان غاضبون من اغتيال ناشطة عراقية: المجرم معروف الولاء

Date: 2020-08-21 13:08:48
محتجو لبنان غاضبون من اغتيال ناشطة عراقية: المجرم معروف الولاء

المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد

Date: 2019-07-18 07:52:44
المعارضة التركية تعلق على مقتل دبلوماسي في كوردستان وتوجه رسالة لأربيل وبغداد

مكتب وزير الدفاع السابق النائب خالد العبيدي يكشف حقيقة تعرض الاخير لإغتيال

Date: 2019-08-17 18:26:33
مكتب وزير الدفاع السابق النائب خالد العبيدي يكشف حقيقة تعرض الاخير لإغتيال