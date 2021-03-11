فصيل مسلح ينأى بنفسه عن اغتيال الناشط المحامي و والده

شفق نيوز/ نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).

أقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

نص بيان الحركة كما هو مبيّن: