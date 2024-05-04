فصيل مسلح لا يستبعد "الراية البيضاء" أمام التواجد الأمريكي: سنرد

شفق نيوز/ قالت حركة النجباء، احدى ابرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية قد ترفع "الراية البيضاء" أمام إخراج القوات الامريكية خلال المرحلة المقبلة، وهو أمر رأى أنه سيواجه "برد من الفصائل".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن تشكيل لجنة ثنائية لترتيب إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، وهو ما اكده ايضاً خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وتزايدت ضغوط قادة فصائل مسلحة على الحكومة لحسم ملف تواجد القوات الأمريكية في العراق، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأُسس التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبر/ أيلول 2014، لمحاربة التنظيم في العراق وسوريا​​​​​، ويضم 85 دولة ومنظمة شريكة، ويوجد في العراق نحو 2500 جندي أميركي.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة فراس الياسر، لوكالة شفق نيوز، ان "ملف اخراج القوات الامريكية من العراق موكول إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو الذي أعطى تعهدات للإطار التنسيقي والفصائل وكذلك للبرلمان والشعب، بأنه سيعمل على حسم هذا الملف خلال الفترة الحالية".

وشدد الياسر انه "لا بد من هناك وجود جدول زمني لخروج القوات الامريكية، وحسم هذا الأمر لرئيس الوزراء، المطالب بالتوضيح للفصائل آخر تطورات هذا الملف"، لافتاً إلى أن "الفصائل العراقية تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها نية للانسحاب من العراق، فهي ترى بهذا التواجد مهم لموقع العراق الاستراتيجي، بالإضافة إلى أهميته كموقع استثماري كبير، وبالمحصلة نراها اليوم تهيمن على أجواء العراق".

وبين ان "الضغط هو من سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج قواتها من العراق واحدى تلك الضغوط هو الفصائل العراقية، وفي حال رفعت الحكومة (الراية البيضاء) نتيجة الضغوط، سيكون للفصائل موقفها حسب ما تقرر القيادة والظروف".