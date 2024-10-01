فصيل مسلح: المقاومة العراقية تحتفظ بقدرات عسكرية لم تُستخدم بعد ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أكدت حركة "انصار الله الاوفياء"، احدى الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، امتلاك فصائل المقاومة أسلحة لم تدخلها للحرب مع إسرائيل لغاية الان.

وقال القيادي في الحركة علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الفصائل العراقية لديها قدرات عسكرية حربية متطورة جداً"، مبيناً أنها "لغاية الان لم تستخدم تلك القدرات في حربها مع الكيان الصهيوني".

ورجح الفتلاوي، "ادخال هذه الإمكانيات خلال المرحلة المقبلة، اذا ما صعدت إسرائيل من عملياتها البرية في جنوب لبنان".

وبين الفتلاوي ان "استخدام تلك الأسلحة والقدرات العسكرية مرتبط بالأحداث التي تشهدها الساحة اللبنانية"، موضحا أن "هذه القدرات في حال تم إدخالها إلى المعركة يمكن لها أن تغير الكثير من الموازين".

هذا وتعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية "حيوية" منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومؤخرا ردا على قصف لبنان.

وتابع قائلا، أن "هذا الامر مناط بالجهات صاحبة الاختصاص العسكري والأمني داخل الفصائل"، مؤكدا أن "هناك تنسيقا مستمرا ما بين كل قوى محور المقاومة".