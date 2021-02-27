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فصيل مسلح: القصف الأمريكي الاخير استهدف قوات رسمية داخل العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T09:08:53+0000
فصيل مسلح: القصف الأمريكي الاخير استهدف قوات رسمية داخل العراق

شفق نيوز/ أكدت "كتائب سيد الشهداء" وهي احدى الفصائل البارزة في الحشد الشعبي، اليوم السبت، أن الضربة الامريكية الاخيرة نفذت داخل الاراضي العراقية واستهدفت قوات رسمية من الحشد.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الامريكية الاخيرة استهدفت قوات من الحشد الشعبي الرسمية، وتحديداً من لواء 42"، موضحاً أنها "لم تستهدف اي من قيادات كتائب حزب الله أو أي فصائل مقاومة اخرى، بل استهدفت قوة من الحشد الرسمية".

وبين الفرطوسي، أن "الضربة الامريكية تمت داخل الاراضي العراقية والاستهداف كان ضد نقاط مرابطة على الحدود العراقية  الرسمية، تتواجد بشكل رسمي لحماية الحدود، وهو تم داخل الأراضي العراقية، والحديث بغير ذلك هو محاولة لإخفاء الحقائق".

وأكد ان "فصائل المقاومة تمتلك حق الرد على القصف الامريكي ولها امكانية الرد بمختلف طرق الرد"، مشدداً على أن الرد "قد يكون وارد جداً باي مكان وزمان".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق، إنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، كما نصحها بـ"الحذر" عندما سئل عن الرسالة التي يوجهها لها بالضربات الجوية الأميركية في سوريا.

وكان بايدن أمر بضربات جوية على منشآت قال إنها "تابعة لفصائل مدعومة من إيران شرقي سوريا"، رداً على هجمات صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.

واستهدفت الضربات الأميركية مواقع الفصائل المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر جماعات مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع، بحسب مصادر محلية ومصدر طبي في شرق سوريا لـ"رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن لديها معلومات أولية عن الضحايا، لكنها لم تقدم تفاصيل.

ويتهم مسؤولون غربيون وبعض المسؤولين العراقيين الجماعات التي تدعمها إيران، بالتورط في هجمات صاروخية دامية استهدفت مواقع وأفرادا أميركيين في العراق الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الجمعة، إن الضربات الجوية الأميركية في سوريا استهدفت إرسال رسالة مفادها أن بايدن سيعمل على حماية الأميركيين.

 

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