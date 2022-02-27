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فصيل عراقي يرفض تأييد طرف على آخر في الحرب الروسية الاوكرانية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-27T18:15:46+0000
فصيل عراقي يرفض تأييد طرف على آخر في الحرب الروسية الاوكرانية

شفق نيوز/ رفض الأمين العام لكتائب حزب الله (احد فصائل المقاومة الشيعية العراقية المسلحة) أبو حسين الحميداوي، اليوم الاحد، تأييد طرف على آخر في الحرب الروسية الاوكرانية، مشيراً إلى أن الطرفين "ظالمان".

وقال الحميداوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "ما تتعرض له أوربا الشرقية من أعمال عسكرية ينبئ بمرحلة صعبة ستمر على المنطقة بل على العالم أجمع"، مضيفاً "في خضم هذه الأحداث لا يجب تأييد طرف على طرف آخر؛ لأن الطرفين ظالمان".

 وأشار إلى أن "روسيا وقبلها الاتحاد السوفيتي لا تقل دموية عن أوروبا وأمريكا، وما حروبهم الصليبية على مر التأريخ إلا شاهد على أن لا عهد لهم ولا حرمة لديهم على دم أو عرض أو مال، ولا تحكمهم قيم أو مبادئ".

وأضاف أن "من مصلحة الأمة ومحور المقاومة أن يخسر الغرب هذه الحرب - لدفع شرورهم عن المنطقة، بل عن جميع المستضعفين في دول العالم الثالث- أمام الجيش الروسي الغازي وحلفائه، وهذا ما يحتاج إلى معجزة لتحقيق ذلك، وبالأخص بعد استنصار الغرب وما وجهوه من ضربات اقتصادية وأمنية، وما وفروه من إمكانات لإغراق روسيا في وحل أوكرانيا".

وتابعن انه "بحسب قواعد الحرب الثورية فإنه كلما تقدم الجيش الروسي كلما أُغرِق في حرب شوارع ستكلفه الكثير، لا سيما ماء وجهه الذي قد يراق على أسوار كييف".

واعتبر أنه " كان على الروس أن يحسبوا ألف حساب قبل اقدامهم على هذه الخطوة بعد أن وضعهم الأمريكي مرغمين للمضي بهذا الخيار".

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