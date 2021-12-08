سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فصيل عراقي يرجئ عمليات استهداف الأمريكيين لإشعار آخر

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T12:59:43+0000
فصيل عراقي يرجئ عمليات استهداف الأمريكيين لإشعار آخر

شفق نيوز/ قررت كتائب سيد الشهداء، يوم الاربعاء، تأجيل العمليات العسكرية ضد القوات الامريكية في العراق التي كان مقرراً البدء بها مطلع العام المقبل، حتى إشعار آخر، وفق ما نقل الأمين العام لحركة "بابليون"، ريان الكلداني.

وقال الكلداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه التقى بقائد كتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، على خلفية فتح باب التطوع أمام الشباب العراقيين لحمل السلاح ضد القوات الاميركية في حال عدم التزامها بالاتفاقية بين بغداد وواشنطن بانسحاب الجيش الامريكي من العراق في يوم ٣١ كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

واشار الكلداني إلى أنه طلب من الولائي تأجيل موعد العمليات العسكرية لتزامنه مع موسم الأعياد برأس السنة الميلادية وولادة النبي عيسى لدى أبناء الديانة المسيحية، مؤكداً أن الأخير وافق على تأجيل العمليات العسكرية والتصعيد حتى إشعار آخر.

وتمنى الكلداني أن تكون هذه "رسالة سلام الى الداخل والخارج من العراقيين، اذ يعبرون إلى العام الجديد، بكل عزم وإرادة واستبشار للمستقبل".

وكان قائد كتائب "سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي، قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التطوع للعراقيين لحمل السلاح ضد القوات الامريكية وتنفيذ عمليات عسكرية ضدها اعتباراً من منتصف ليلة 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد أن "لمست فصائل المقاومة عدم جدية الإدارة الأمريكية بحسب قواتها من العراق"، بحسب ما ذكر قادة وقياديون في عدد من تلك الفصائل بمناسبات عدة.

related

فصيل عراقي يكشف عن "وساطات" لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الاميركية

Date: 2021-07-10 08:03:48
فصيل عراقي يكشف عن "وساطات" لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الاميركية

بعد إعلان البنتاغون.. فصيل شيعي: نحن جاهزون

Date: 2021-11-25 08:15:30
بعد إعلان البنتاغون.. فصيل شيعي: نحن جاهزون

الصدر يحدد طريقة لاخراج القوات الامريكية من العراق

Date: 2019-12-30 18:58:02
الصدر يحدد طريقة لاخراج القوات الامريكية من العراق

"انصار الحشد الشعبي" ترفض الاساءة لايران: لن نسكت عنها

Date: 2019-11-02 09:35:15
"انصار الحشد الشعبي" ترفض الاساءة لايران: لن نسكت عنها

تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

Date: 2020-06-06 10:02:44
تقرير بريطاني يؤشر تراجعاً ايرانياً مع نفوذ امريكي طويل الامد في العراق

تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية

Date: 2021-11-27 09:15:10
تأكيد عسكري عراقي: لا تأجيل بموعد انسحاب القوات القتالية الأمريكية

أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

Date: 2021-05-26 11:28:41
أول تعليق من فصيل مسلح على عملية اعتقال "قاسم مصلح"

"تنسيقية المقاومة" تكشف عن قرار يخص السفارة الأمريكية في بغداد

Date: 2021-07-08 11:36:56
"تنسيقية المقاومة" تكشف عن قرار يخص السفارة الأمريكية في بغداد