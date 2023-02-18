فصيل عراقي يدعو لنقل "المعركة الى عقر دار السعودية" ويقول إن الإطاحة بالحلبوسي "مسألة وقت"

شفق نيوز/ دعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، يوم السبت، لنقل "المعركة الى عقر دار السعودية"، وعدّ ذلك الحل الأمثل لاستتباب الامن في المنطقة.

وقال العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنّ "الكيان السعودي الحالي برئاسة MBS "محمد بن سلمان"، (يزيد هذا العصر)، لا يختلف عن الأنظمة السابقة منذ تأسيس مملكتهم الخبيثة في أرض الجزيرة، فقد كان أسلافه متفقين مع (آل الشيخ على تقاسم الحكم السياسي والديني، الفرق أن حكومتهم هذه انتهجت القتل والتخريب بالواجهة العلمانية، التي لا تقل إجراماً عن التكفيريين الذين عُطّلوا مؤقتاً، فلا تنخدعوا يا أولي الألباب. ونحن نعتقد أن الحل الأمثل لاستتباب الأمن في المنطقة، ورفع الظلم عن شعوبنا، هو نقل المعركة إلى عقر دارهم".

وأضاف، "على ضعاف النفوس من بعض سياسيي الشيعة، أن يسحبوا أيديهم من دعم الصبي البهلوان ويحترموا بلدهم وشعبهم، ولا يكونوا أداة لدعم هذا المفسد لتخريب البلاد والعباد، فإسقاط البهلوان أصبح مسألة وقت. وبابنا مفتوح لدعم الإخوة السياسيين والعشائر الكريمة المتصدين لهذا الصبي، ونتعهد بحمايتهم".

واوضح العسكري ان "مواجهة الاحتلال بأشكاله كافة واجب شرعي، لا يحتاج إلى إذن من تنظيم أو غيره، يكفي تشخيص المكلف وفق الشرائط المعروفة".

وتابع، "على الإخوة المتصدين للشأن الإعلامي والاجتماعي، الوقوف مع الأجهزة الأمنية التي تُلاحق أصحاب المحتوى البذيء وأن يعملوا على مواجهة هذه الشرذمة التي أساءت للقيم والأعراف، وكشف ارتباطاتهم مع المنظمات الخارجية والمؤسسات المعادية".

وطالب العسكري الحكومة العراقية بـ"موقف أكثر حزماً تجاه تجار الخمور ومروجي المخدرات، وتعلن أن كتائب حزب الله مستعدة للمساعدة فى دحر هؤلاء المفسدين".

وختم بالقول، إن "كتائب حزب الله لم تشترك في هذه الحكومة، وليس لديها أي تمثيل فيها، ومن يدعي خلاف ذلك، سنلاحقه بالطرق القانونية".