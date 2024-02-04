شفق نيوز/ أكدت كتائب "سيد الشهداء" أبرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأحد، استمرار عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية، لافتة إلى أن الحكومة العراقية لا يمكن لها الدخول بحرب مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات الأمريكية هي دوافع أخرى وجديدة من أجل استمرار عمليات المقاومة والدفاع عن سيادة العراق وأرضه، وكل قطرة دم هي تعتبر لنا ثأر شهيد"، مشددا أن "هذه الضربات لن توقف عمليات المقاومة ولن تضعفها، بل على العكس".

وأضاف الفرطوسي أن "موقف الحكومة العراقية واتخاذها بعض الإجراءات الدبلوماسية كان صحيحا، لكن الحكومة يجب أن تكون في خط متوازي، فهي لا يمكن أن تدخل في حرب مفتوحة بشكل كامل، فهذه المسالة تحتاج الى حسابات وامكانيات لا يمتلكها الجيش العراقي".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات "الميليشيات" الموالية له.

يشار إلى أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، في كلمة له خلال تشييع ضحايا الحشد الذين قضوا في القصف الامريكي على منطقتي القائم وعكاشات بالانبار، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "العدوان الاميركي كان استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي"، موضحاً ان "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافاً وقحاً".

وارتفعت حصيلة الضحايا للضربات التي وجهتها قوات الولايات المتحدة لمواقع الحشد في محافظة الأنبار اليوم الاحد، إلى 17 ضحية، بعدما افاد مصدر امني مسؤول، بوفاة آمر الكتيبة الثالثة بمديرية مقاتلة الدروع التابعة للحشد الشعبي متأثراً بجروحه.

فصيل عراقي مسلح لـ"شفق نيوز": الضربات الأمريكية دافع جديد لاستمرار عمليات المقاومة

شفق نيوز/ أكدت كتائب "سيد الشهداء" أبرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الأحد، استمرار عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية، لافتة إلى أن الحكومة العراقية لا يمكن لها الدخول بحرب مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الضربات الأمريكية هي دوافع أخرى وجديدة من أجل استمرار عمليات المقاومة والدفاع عن سيادة العراق وأرضه، وكل قطرة دم هي تعتبر لنا ثأر شهيد"، مشددا أن "هذه الضربات لن توقف عمليات المقاومة ولن تضعفها، بل على العكس".

وأضاف الفرطوسي أن "موقف الحكومة العراقية واتخاذها بعض الإجراءات الدبلوماسية كان صحيحا، لكن الحكومة يجب أن تكون في خط متوازي، فهي لا يمكن أن تدخل في حرب مفتوحة بشكل كامل، فهذه المسالة تحتاج الى حسابات وامكانيات لا يمتلكها الجيش العراقي".

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات "الميليشيات" الموالية له.

يشار إلى أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، في كلمة له خلال تشييع ضحايا الحشد الذين قضوا في القصف الامريكي على منطقتي القائم وعكاشات بالانبار، وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "العدوان الاميركي كان استهدافا مباشرا لقوات الحشد الشعبي"، موضحاً ان "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام لأنها تمثل استهدافاً وقحاً".

وارتفعت حصيلة الضحايا للضربات التي وجهتها قوات الولايات المتحدة لمواقع الحشد في محافظة الأنبار اليوم الاحد، إلى 17 ضحية، بعدما افاد مصدر امني مسؤول، بوفاة آمر الكتيبة الثالثة بمديرية مقاتلة الدروع التابعة للحشد الشعبي متأثراً بجروحه.