فصيل عراقي: لم ننفذ أي عمل عسكري ضد أربيل أو الكويت

شفق نيوز - بغداد

نفى الناطق العسكري لـ"سرايا أولياء الدم" أبو مهدي الجعفري، اليوم السبت، التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تورط الفصيل في تنفيذ هجمات ضد أربيل أو دولة الكويت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال الجعفري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "لم ينفذ (مقاتلونا) أي عمل عسكري ضد أربيل أو الكويت أو أي مكان آخر خلال الأيام الماضية، وما تتداوله بعض الوسائل الإعلامية بهذا الشأن عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي دليل".

وأضاف أن "ترويج مثل هذه المزاعم يخدم أجندات تستهدف خلط الأوراق وإثارة البلبلة"، مؤكداً: "لسنا فصيلاً تابعاً لأي جهة أو عنوان آخر، ولسنا واجهة لأي طرف، ولا نأتمر إلا بما يمليه علينا تكليفنا الشرعي والوطني والإنساني".

ووصف الناطق العسكري التقارير والدراسات المتداولة مؤخراً بأنها "لا تعدو كونها استنتاجات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتعكس قصوراً في فهم الواقع الذي تدعي تحليله".

ويأتي هذا الموقف رداً على ما نشرته قناة "الحدث" نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن فصيلاً عراقياً يُدعى "أولياء الدم" تبنى شن هجمات استهدفت الأردن والكويت والسعودية تحت مسمى استهداف قواعد أمريكية.