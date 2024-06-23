فصيل عراقي: سندخل في أي حرب تندلع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل

شفق نيوز/ أكدت كتائب "سيد الشهداء"، إحدى ابرز الفصائل المسلحة العراقية، اليوم الاحد، ان فصائل المقاومة العراقية ستدخل في أي حرب تندلع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحرب الجارية في غزة وكذلك في لبنان ما بين حزب الله والكيان الصهيوني، هي حرب محور واحد، والعراق جزء من هذا المحور"، مردفا بالقول "نحن في الفصائل العراقية ضمن هذه الحرب، ونحن داخلون بهذه الحرب فعلا، ولا نحتاج للدخول فيها، فنحن جزء منها".

وبين ان "الفصائل العراقية تعمل على استهداف الكيان الصهيوني بشكل شبه يومي، وبشكل متعدد، ونحن مع فلسطين في حربها و مع حزب الله في حربه".

وشدد الفرطوسي على أنه "اذا ما أقدمت حكومة الكيان الغاصب على أي جنون مع حزب الله في لبنان، فستكون هناك مقبرة كبيرة لهذا الكيان، والجميع سوف يشارك في دفنه بها".

وتشن "المقاومة الاسلامية العراقية"، عمليات استهداف متكررة ضد اسرائيل، كما كانت تستهدف القوات الامريكية في العراق وسوريا، انتصارا لغزة وفلسطين، كما تقول، قبل أن تتخذ قراراً بوقف هجماتها تجاه المصالح الامريكية.

وأمس السبت، قالت "المقاومة الاسلامية في العراق"، إنها نفذت عمليتين عسكريتين مشتركتين مع القوات المسلحة اليمنية، الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والثانية استهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.