فصيل شيعي عراقي يدعو لنقل الصراع إلى شوارع الرياض

شفق نيوز/ دعت كتائب "حزب الله" أحد الفصائل الشيعية العراقية المسلحة، اليوم الثلاثاء، الدول المتضررة من "السعودية" إلى تشكيل تحالف ينقل الصراع إلى شوارع الرياض.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الحلً الأمثلَ للتعامل مع الكيان السعوديّ هو عقد تحالف بين الدول المُتضرّرة جرّاء أعمالهم الإجراميّة؛لنقل الصراع من بلدانهم إلى شوارع الرياض".

وأضافت أن "التفاوضَ مع الكيان لن يجديَ نفعًا؛ بل سيمنحهم مزيدًا من الوقت لتوجيه ضربات نوعيّة لدول المحور، ويوفّر لهم فرصةً كبيرة لتجميع وصناعة الأسلحة الفتاكة، فضلاً عن إعادة تنظيم صفوف عصاباتهم التكفيريّة في المنطقة" وفق تعبير البيان.