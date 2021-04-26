"فشل" برلماني جديد.. أقل من 100 نائب في جلسة "فاجعة الحريق"

شفق نيوز/ فشل مجلس النواب، يوم الاثنين، في إكمال النصاب القانوني لعقد الجلسة الطارئة الخاصة بمناقشة بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب.

واضطر نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي إلى جعل الجلسة تداولية.

وقال مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي عقد جلسته الخاصة بحادثة مستشفى ابن الخطيب، بشكل تداولي، لعدم وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة".

وأشار المصدر إلى أن "عدد النواب الحاضرين داخل القاعة لا يتجاوز الـ(100) نائب".

وتأتي هذه الجلسة بعد يومين من فاجعة حلت بمستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي العاصمة بغداد.

ولقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرين باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.