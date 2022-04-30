فساد ومخالفات في بيع منزل نائب صدام حسين

شفق نيوز / كشف النائب هادي حسن السلامي، عن وجود شبهات فساد ومخالفات قانونية، في عملية بيع منزل طه ياسين رمضان، نائب رئيس النظام العراقي السابق.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب النائب السلامي، وردت لوكالة شفق نيوز، أن وزير المالية سبق أن صدق محضر بيع العقار الواقع في منطقة كرادة مريم وسط العاصمة بغداد، بسعر 7 مليارات دينار، لكن قبل يوم من موعد إجراء المزايدة جرى إلغائها من دون معرفة الأسباب".

وأضافت الوثيقة، أن "سعر العقار الحقيقي يتجاوز 18 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء الحالي أصدر قراراً بتمليك العقار المشار إليه بسعر 8 مليارات دينار".

وأشارت إلى أن "هذا العقار المصادر، يعود إلى أحد أزلام النظام العراقي السابق (طه ياسين رمضان)، وبالتالي فإن آلية البيع يفترض أن تكون في مزايدة علنية وفقاً للقانون".