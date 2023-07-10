"فساد بالجملة" في مصرف الرافدين.. أبرز أسباب الإطاحة بإدارته (وثائق)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن أسباب سحب يد مدير عام مصرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام وموظفي المصرف من قبل وزارة المالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة الحالية لمصرف الرافدين التي تم سحب يدها متهمة بعدة قضايا من بينها التسبب بهدر المال العام وسوء الإدارة وقيامها بإجراء تنقلات إدارية على أساس المحسوبية والمنسوبية بعيدا عن معيار الكفاءة والنزاهة وصعود أشخاص غير مؤهلين لتسنم مناصب إدارية".

كما عزا المصدر اسباب سحب اليد الى "التأخر في انجاز معاملات الزبائن واستخدام المنصب لتحقيق غايات وأهداف حزبية وشخصية من اجل البقاء في المنصب لفترة أطول وتحدي قرارات الوزارة".

واشار المصدر الى ان "قضية الدولار هي الملف الأبرز في قضايا الفساد المالي حيث كشفت التحقيقات الاولية عن اختلاس الادارة الحالية ومعها بعض مديري الأقسام وموظفين في المصرف مبالغ كبيرة من الدولارات أثناء عملية بيع العملة" .

ولفت المصدر إلى أن "هناك قضية مهمة وهي بيع السبائك الذهبية وهي لا تختلف عن سابقاتها من فساد ملف الدولار"، موضحا ان "اسماء جديدة لمتهمين ستصدر في عدة قضايا قريبا" .

واوضح المصدر ان "توصيات لجنة التحقيق التي ستعلن قريبا ستتضمن توجيه العقوبات للمتهمين جميعا ونقلهم الى خارج المصرف وتعيين مدير عام جديد يتصف بالمهنية والنزاهة والكفاءة".

وامس الاحد، قررت وزيرة المالية طيف سامي، سحب يد مدير مصرف الرافدين وأكثر من 20 مسؤولاً ومسؤولة وموظفين. وبحسب وثيقة موقعة من الوزيرة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنه "استنادا لاحكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وبناء على ما جاء بالتقرير الأولي الخاص باللجنة الفرعية المرقمة 1927 المصادق أصوليا والصلاحيات المخولة لنا، تقرر سحب يد الذوات المدرجة اسمائهم ادناه الموظفين في مصرف الرافدين من الوظيفة لمدة 60 يوما واعتبارا من تاريخه أعلاه".

وتضمنت الأسماء مدير عام المصرف وكالة علي كريم حسين، ومدير قسم ادارة المخاطر سابقا انمار عبد الرزاق، ومدير قسم الموارد البشرية سابقا سناء مزيد ناصر، ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات سابقا احمد فلاح رشيد، ومعاون رئيس حرفيين حبيب احمد حبيب، وأمينة الصندوق ازهار اکرم احمد.

وكذلك الموظفين مرتضی هاشم فلحي، وبان عبد علي ابراهيم، وذو الفقار جبار فيصل، وعلي عباس نوري، ويوسف عيدان بلم، وحيدر عبد حسين، ومصطفى علي محمود، وعصام حسن علي، واسامة حماد عبد، واحمد صباح عبد الوهاب، ومصطفی حیدر صاحب، وسلمان باسل سلمان، ومصطفی جمال صادق، وكريم عادل كريم، وجنان زامل زبون. وتضمن الأمر أيضاً "صرف انصاف رواتبهم لهم طيلة فترة سحب اليد".