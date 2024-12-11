فرنسا تؤكد للعراق: سنمنع معاً عودة تنظيم داعش مجدداً

شفق نيوز/ أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية، جان نويل باروت، لنظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل جهودها مع بغداد لمنع تنظيم داعش من العودة مجدداً.

وذكر وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي باروت، تم خلاله الاتفاق على أهمية عدم السماح لتنظيم داعش بإعادة بناء قوته، ومواصلة الجهود المشتركة لمحاربته في كل من سوريا والعراق.

كما جرى التأكيد على استمرار التعاون بين البلدين في المسارات التي تعزز أمن واستقرار المنطقة.

وناقش الطرفان الوضع في سوريا من الجوانب الأمنية، العسكرية، والسياسية، مع التشديد على أهمية تفعيل المسار الأممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا.

وتم التأكيد على ضرورة ضمان شراكة جميع مكونات الشعب السوري وحماية حقوقهم.

كما تناول الاتصال أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين العراق وفرنسا في هذا الإطار، إلى جانب التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا، بما في ذلك تركيا، الأردن، لبنان، والدول العربية الأخرى.

وتم التطرق كذلك إلى تأثير الوضع السوري على العراق ودول المنطقة، وامتداد تداعيات التطورات في سوريا إلى الدول المحيطة.