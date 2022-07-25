فرنسا تقلد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي "وسام الشرف العالي"

شفق نيوز/ أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، مرسوما بتقليد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عبد الوهاب الساعدي "وسام الشرف العالي".

وقال الناطق بإسم الجهاز صباح النعمان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر مرسوماً جمهورياً ينص على تقليد الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب وسام الشرف العالي".

وأضاف النعمان، أن ذلك جاء "تثمينًا للدور الكبير الذي لعبه رئيس الجهاز في دحر المجاميع الإرهابيـة وهزيمة تنظيم داعـش وملاحقة فلوله الإجرامية وللدور المميز الذي قام به بتطوير الجهود والعلاقات العسكرية بين البلدين".