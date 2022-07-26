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فرنسا تعين قنصلاً عاماً لها في نينوى

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T14:59:46+0000
فرنسا تعين قنصلاً عاماً لها في نينوى

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، تعيين فرنسا قنصل عام لها في المحافظة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الفرنسي الفرنسي في العراق ايريك شوفاليه حضرته وكالة شفق نيوز، إن "فرنسا عينت قنصلاً عاماً لها في نينوى وسيتواجد في أول قنصلية فرنسية في الموصل باقرب وقت".

واضاف الجبوري، أن "القنصل سيمارس مهامه في الوقت الحاضر من بغداد"، عاداً تعيينه "خطوة ايجابية ستؤثر كثيرا على علاقة نينوى مع دولة فرنسا وتعاونهما في مجال الإعمار والصحة والتعليم".

من جانبه قال القنصل الفرنسي العام في نينوى جان كريستوف اوجيه خلال كلمته في المؤتمر إن "اعادة تسمية القنصل تأتي بعد نحو 100 عام على وجود آخر قنصل في هذه المدينة وستكون للقنصل الجديد زيارات منتظمة وقريبة للمحافظة".

ولفت إلى أن "تسمية القنصل جاءت بتوجيه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته للموصل قبل عام"، مضيفاً "ساعمل هنا بالتنسيق مع السفير الفرنسي لمساعدة رعايا بلادنا الفرنسيين هنا في الموصل وايضا لتعزيز العلاقات بين بلدي والموصل وباقي انحائها وسانتقل في عموم المحافظة والتقى بسكانها بهدف خدمة الأهالي هنا".

بدوره وعد السفير شوڤاليه بان "الايام المقبلة سيرى فيها الموصليون نتائج جهودنا في هذه المدينة"، مؤكدا أن "مهام قنصليتنا هي منح تأشيرة الدخول الفرنسية (الڤيزا) للطالبين لها هنا في الموصل".

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