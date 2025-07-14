فرنسا تشيد بـ"حياد بغداد" في المنطقة وتحث على حل الخلافات مع اربيل

شفق نيوز- بغداد

أشاد السفير الفرنسي في بغداد باتريك دوريل، يوم الاثنين، بنجاح العراق في "منع الانجرار" الى صراعات اقليمية في المنطقة، وفيما أكد أن باريس مستمرة بدعم بغداد في مجال الأمن والتسليح، حث على استمرار الحوار بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان لتجاوز الخلافات.

وقال السفير في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي ووردت لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ العيد الوطني الماضي، تمكنا من تحقيق تقدم في عدد كبير من المجالات على الرغم من عودة الحرب مرة أخرى واستمرار التوترات في المنطقة، لكن تشترك فرنسا والعراق في قناعة راسخة بأن الحلول الدبلوماسية تظلّ دائما أفضل من اللجوء إلى القوة لحل الخلافات"، مشيرا الى "مشروع مؤتمر بغداد الذي يحظى باهتمام خاص ودعم كبير من الرئيس ايمانويل ماكرون".

واضاف: "نعمل معًا، لإعادة بناء الروابط المتينة بين القطاع الخاص الفرنسي والقطاع الخاص العراقي وسيدات ورجال الأعمال الفرنسيين والعراقيين، من اجل التنوّع الاقتصادي العراقي وتنميته المستدامة خدمة للمواطن العراقي"، لافتا الى "استئناف بعثات التنقيب الأثرية الفرنسية عملها في العراق، وفوز فيلم مملكة القصب العراقي للمخرج حسن هادي بجائزة في مهرجان كان قبل شهرين".

وأوضح السفير الفرنسي، أن "العراق يعيش اليوم مرحلة استقرار مهمة، بفضل جهود الحكومة العراقية، التي نجحت في منع انجرار العراق الى صراعات هو ليس طرفا فيها"، مؤكدا ان "أمن ودفاع العراق أولوية لفرنسا التي تواصل حضورها في العراق في إطار التحالف الدولي وحلف وبمستوى أكبر في إطار ثنائي، وخصوصا في مجال التدريب، وفي مجال التسليح والتجهيز، حيث تبدي فرنسا استعدادها الدائم لتلبية حاجة العراق من المعدات ونواصل العمل لدعم العراقيين في الحفاظ على سيادة بلدهم بما في ذلك مجاله الجوي".

وحث على "استمرار الحوار بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان، لتجاوز التحديات الراهنة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها"، منوها الى أنّ "العراق يمرّ بلحظة مفصلية في تاريخه، وان فرنسا، حريصة على تعزيز شراكتها مع العراقيين".