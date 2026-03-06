فرنسا تشيد بجهود العراق لمنع اتساع الحرب بالمنطقة

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الجمعة، آخر التطورات في المنطقة، فيما أشاد الأخير بجهود العراق لمنع اتساع الحرب فيها.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من ماكرون، جرى خلاله التباحث بشأن الأوضاع في المنطقة.

وبحسب البيان، فقد أكد السوداني أهمية تكثيف الجهود لوقف الأعمال العسكرية، وأنه يتعين على المجتمع الدولي ومؤسساته وتشكيلاته، إضافة الى الدول الكبرى، العمل على وقف الحرب، ومنع المزيد من التصعيد، ورفض ما يحصل من استهداف وتهجير في لبنان، من أجل حفظ استقرار المنطقة وتنميتها.

وأشار البيان إلى أن "ماكرون أشاد من جانبه بجهود العراق لمنع اتساع الصراع، وموقف السوداني في الدعوة الى تغليب الحوار والدبلوماسية، واللجوء الى التفاوض في حل اي مشكلة دولية أو اقليمية"، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين بلاده والحكومة العراقية، لمنع اتساع الحرب وخفض تداعياتها على بلدان المنطقة.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وترد إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.