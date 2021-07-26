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فرنسا تدعم إجراء الانتخابات العراقية بنصف مليون يورو

Category: سیاسة

Date: 2021-07-26T15:47:25+0000
فرنسا تدعم إجراء الانتخابات العراقية بنصف مليون يورو

شفق نيوز/ أعلنت الامم المتحدة، يوم الاثنين، عن تقديم فرنسا 500 ألف يورو لدعم الانتخابات التشريعية العراقية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

وذكرت الامم المتحدة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان التمويل الفرنسي لمشروع الامم المتحدة لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي سيسهم بنشر مراقبي الانتخابات التابعين للمنظمة الدولية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 2576 لعام 2021.

واشارت الى ان مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، وقع نيابة عن بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، على الاتفاقية مع فرنسا للاشراف على تمويل وادارة المشروع.

من جانبه، قال السفير الفرنسي لدى العراق بروتو أوبيرت، إن المجتمع الدولي قد استجاب بشكل ايجابي على الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية استجابة للتطلعات وسيادة القانون والاصلاحات التي اعرب عنها العراقيون.

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