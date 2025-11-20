فرنسا تدعم تسريع مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في العراق

شفق نيوز - متابعة

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس، عن دعم بلاده تسريع الجهود المبذولة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مؤكدا على اهمية انعقاد مؤتمر بغداد ومشاركة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى فيه.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين، إن انتخابات العراق قد انتهت، والآن من المهم المضي في تشكيل الحكومة المقبلة، مردفا بالقول إن فرنسا تدعم المساعي في تشكيل تلك الحكومة.

وأعرب بارو عن أمله، بأن ينعقد مؤتمر بغداد بعد تشكيل الحكومة، مؤكدا أن هذا المؤتمر مهم لأنه بداية للعمل مع المسؤولين العراقيين الجدد، وكذلك لتنمية اقتصاد العراق.

وأجرى العراق يومي التاسع والحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الاقتراع بشقيه الخاص والعام في انتخابات مجلس النواب للدورة النيابية السادسة، ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003 من خلال إسقاط نظام البعث السابق على ايدي قوات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.