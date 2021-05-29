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فرنسا تدخل على خط أزمة "مصلح" وتبدي قلقها ازاء الوضع بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T05:40:18+0000
فرنسا تدخل على خط أزمة "مصلح" وتبدي قلقها ازاء الوضع بالعراق

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، عن بالغ قلقها من الأعمال التي تشكّل تحدياً لسلطة الدولة العراقية، مؤكدة دعم باريس الكامل للعراق وحكومته.

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إن: باريس تساند الحكومة العراقية، ومستمرون في مراقبة الوضع عن كثب.

وشهدت العاصمة بغداد يوم الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.

وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.

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