فترة "قياسية".. المالية النيابية تحدد موعد إقرار الموازنة الثلاثية

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الأربعاء، أن إقرار الموازنة العامة سيكون بعد عيد الفطر.

وقال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيعمل على قراءة ومناقشة وإقرار قانون الموازنة خلال فترة قياسية لا تتجاوز شهراً".

واوضح ان "مجلس النواب بدأ الآن بالقراءة الاولى لقانون الموازنة وفي الأسبوع المقبل سيتم القراءة الثانية للقانون".

وتابع كوجر، "بعد الإنتهاء من القراءة الثانية سيتم استضافة عدد من الوزراء والمسؤولين والمحافظين لمناقشة التخصيصات المالية التي منحت الوزارات والدوائر في قانون الموازنة".

وختم بالقول، "نحن في اللجنة المالية النيابية سنعمل على اقرار قانون الموازنة بعد عيد الفطر".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، افتتح محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة رقم (18) بحضور 235 نائباً، والمخصصة لمناقشة الموازنة الاتحادية.

وابتدأ البرلمان جلسته بتأدية اليمين الدستورية للنائب يوسف الكلابي بديلا عن النائبة سعدية العقابي.

عقب ذلك باشر مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).